Nicht schlecht staunten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kusel, als sie am Samstagmittag vor dem Haus eine etwa 1,5 Meter lange Schlange entdeckten. Nachdem ein Foto des Tieres an einen Schlangenexperten übersandt worden war, konnte dieser laut Polizei zunächst lediglich sagen, dass es sich um kein einheimisches Exemplar handelte. Er riet deshalb zunächst dazu, Abstand zu halten. Vor Ort begutachtete der Fachmann das Tier dann genauer – und konnte Entwarnung geben. Bei der Schlage handelte es sich um eine nicht giftige Nordamerikanische Kettennatter. Die Polizei vermutet, dass das Tier aus einem Terrarium entwichen ist. Hinweise zum Eigentümer gibt es bislang keine, weshalb der Schlangenexperte sich zunächst der Natter annahm.