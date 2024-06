Die Rückkehr der Hausbesitzer in Gönnheim hat am Freitag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Als das Ehepaar um 14.50 Uhr ihr Einfamilienhaus betreten wollte, entdeckten sie einen unbekannten Mann, der hastig den Garten verließ. Wie die Polizei mitteilt, ist der Täter zuvor durch die Terrassentür eingedrungen. Er hatte das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, wobei noch unklar ist, was gestohlen wurde.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06322/963-0 zu melden. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de eingereicht werden.