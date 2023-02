Hausbatterien sind mehr denn je gefragt: Aber nicht immer bringen die Geräte der Großen in der Branche auch die besten Leistungen. Das zeigt ein jährlicher Test der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. In der aktuellen Stromspeicher-Inspektion 2023 waren elf Hersteller am Start. Als sehr effizient bewertet wurden Anlagen der Firmen RCT Power, Kaco, Fronius, Kostal, Viessmann, Varta und BYD. Mit BYD landete wenigstens ein Platzhirsch auf den vorderen Rängen. Die Shell-Tochter Sonnen hingegen ist nicht mehr namentlich gelistet, 2022 schaffte sie es gerade noch so in die vierte Effizienzklasse D.

Einige Anbieter, die am Test teilnehmen, wollen anonym bleiben, andere stellen sich dem Wettbewerb gar nicht oder nicht mehr. Es werden immer weniger Batterien zur Verfügung gestellt. Das macht die Sache für Verbraucher undurchsichtig. Die Gefahr besteht, einem zweitklassigen Gerät aufzusitzen.

Mehr zum Thema Lademhemmung bei Hausbatterien lesen Sie in der aktuellen RHEINPFALZ am SONNTAG