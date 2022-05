Die Hausarzt-Praxis in der südpfälzischen Gemeinde Essingen bleibt den Patienten aus dem Ort und den umliegenden Gemeinden erhalten. Allgemeinmediziner Michael Feldbaum hat in Vasilis Tzalis bereits einen Nachfolger gefunden. Der 34-Jährige ist bereits in die Behandlung der Patienten eingebunden. Zum 1. Juli, wenn sich Feldbaum nach 33 Jahren in den Ruhestand verabschiedet, wird Tzalis die Praxis alleine fortführen. Zum erfolgreich laufenden Generationenwechsel beigetragen hat die Vermittlungsbörse der Südpfalz-Docs. Darüber kamen beide Mediziner in Kontakt. Rund 130 Allgemein- und Fachärzte aus der Region und Umgebung gehören inzwischen diesem seit drei Jahren bestehenden Zusammenschluss an, der durch seine Netzwerkarbeit medizinischen Nachwuchs in die Region locken möchte. Die Gruppe kann sich in ihrer Arbeit bestätigt fühlen. Allein schon deshalb, weil auch die Politik auf den Zug aufgesprungen ist, mehr Marketing zu betreiben, um für junge Ärzte als Standort attraktiv zu sein.

