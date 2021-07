Wer noch nicht gegen das Coronavirus immunisiert ist, und gern in Urlaub fahren will, hat die Möglichkeit, sich auf die Schnelle impfen zu lassen. Dr. Achim Raabe in Hettenleidelheim teilt mit, dass er noch rund 80 Dosen des Serums Johnson & Johnson hat. „Monatelang hatten wir zu wenig Impfstoff. Jetzt liegt das Mittel hier wie Blei“, sagt er. Bevor er das Serum wegschmeißen muss, „was wirklich wehtut in der Pandemie“, bietet er es jedem Bürger an. Das Schöne an diesem Präparat: Man benötigt nur eine Spritze für den vollständigen Impfschutz. Den Piks in den Oberarm verabreicht Raabe an den Freitagen, 30. Juli und 6. August. Interessierte können sich anmelden, Telefon 06351/7468.