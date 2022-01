Ein 90-Jähriger hat es seinem Hausarzt zu verdanken, dass er nicht Opfer eines Betrugs wurde. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Dienstagvormittag einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter erhalten. Sie gab an, einen Fußgänger angefahren und dabei tödlich verletzt zu haben. Ein „Herr Schröder-Jansen“ von der Kripo Mannheim erklärte, dass er seine Tochter gegen eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro wieder aus der Haft entlassen würde. Der Senior fuhr mit dem Taxi zur Bank, um den Geldbetrag abzuheben. Glücklicherweise konnte jedoch der Hausarzt die Geldübergabe verhindern. Beim Hausbesuch erfuhr er von der Ehefrau des Mannes von diesem erfundenen Fall und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 90-Jährigen an der Bank und klärten ihn über den Betrugsversuch auf.