In Kerzenheim (Donnersbergkreis) hat in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Das ganze Haus sei allerdings verrußt und damit momentan nicht bewohnbar. Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet nach ersten Ermittlungen ein technisches Gerät in Brand.