Am 3. März startet die Foto-Ausstellung „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ in Johanniskreuz. Für alle, die selbst Natur-Fotos machen möchten, gibt es eine neue Veranstaltung.

Die Vielfalt ist enorm: Große Seen, hohe Berge die im Nebel versinken, geschichtlich wichtige Burgen oder atemberaubende Felsformationen. Der Pfälzerwald hat auf seinen knapp 1700 Quadratkilometern einiges zu bieten, was es festzuhalten gilt.

Das dachten sich auch einige lokale Naturfotografen, die zusammen eine Fotoausstellung mit dem Titel „Eine mystische Reise durch den Pfälzerwald“ ausrichten. Ab 3. März werden knapp 40 Werke im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz (bei Trippstadt) ausgestellt. Zu sehen gibt es Aufnahmen aus bekannten und unbekannten Ecken, die das Biosphärenreservat in seiner Verschiedenartigkeit zeigt.

Wie die Veranstalter vom Haus der Nachhaltigkeit mitteilen, haben sich die Künstlerinnen und Künstler zu einem Netzwerk namens „Heimatlichter“ zusammengeschlossen, um ihre Kunst und ihre Liebe zur Pfalz zu präsentieren. „Wir sind sehr glücklich, dass unsere neue Wanderausstellung im Haus der Nachhaltigkeit Station machen darf“, sagt sich Heimatlichter-Geschäftsführer André Straub. Besucher sollen sich in Trippstadt auf eine gedankliche Reise durch den Pfälzerwald machen und dabei neue Blickwinkel entdecken, so Straub.

Passend zum Veranstaltungsort – dem Haus der Nachhaltigkeit – werde der Aspekt der Nachhaltigkeit auch in der Ausgestaltung der Ausstellung umgesetzt. Alle in der Ausstellung gezeigten Fotografien werden auf recyclingfähigem Material gedruckt. Die Ausstellung startet am 3. März und ist bis zum 14. April geöffnet. Wer bei der Vernissage am 3. März ab 13 Uhr dabei sein möchte, kann sich hier anmelden.

Und wer selbst lernen möchte, solche schönen Fotos im Pfälzerwald zu machen, der kann bei einer Fotowanderung mitwandern, die das Haus der Nachhaltigkeit am 24. März anbietet. Dort sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich näher mit der Natur- und Landschaftsfotografie zu beschäftigen, schreiben die Veranstalter. Die Anmeldung und weitere Infos gibt es ebenfalls auf der Website des Hauses der Nachhaltigkeit.