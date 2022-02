Die Hauptstraße in Offenbach ist in Fahrtrichtung Herxheim ab Mittwoch vorübergehend gesperrt. Hintergrund der Maßnahme ist der Bau eines Wohnhauses, wofür ein Kran aufgestellt werden muss. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung am Mittwochvormittag mitgeteilt. Darüber hinaus ist ein absolutes Halteverbot in beide Fahrtrichtungen eingerichtet, und zwar von der Niedergasse beginnend bis zur Einmündung der Obergasse. Zudem ist es erforderlich, dass der aus der Niedergasse kommende Verkehr nur nach rechts in Richtung Ampelkreuzung umgeleitet wird, um Rückstau zu vermeiden. Die Arbeiten sind bis 28. April vorgesehen. Rückfragen beantwortet das Ordnungsamt per E-Mail an ordnungsamt@offenbach-queich.de.