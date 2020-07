Wegen Kanalarbeiten wird die Rheingönheimer Hauptstraße von Montag, 3. August, bis Sonntag, 30. August, für den Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft mit. Wegen der Sperrung werden die Ersatzbuslinie 6 sowie die Nachtbuslinie 96 in Richtung Berliner Platz zwischen den Haltestellen Rheingönheim und Giulini über den Hohen Weg und die K 7 umgeleitet. Die Haltestellen Brückweg und Friedensstraße werden in dieser Richtung nicht bedient.