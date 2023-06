[Aktualisiert: 10.32 Uhr] Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, ist der Hauptbahnhof in Mannheim gesperrt worden. „Die Züge halten vorerst am nächsten geeigneten Bahnhof und warten dort die Dauer der Sperrung ab oder werden nach Möglichkeit umgeleitet“, so die Bahn. Der Zugverkehr aus und in die Pfalz ist damit eingeschränkt. Auch der Fernverkehr hält laut DB im Moment nicht in Mannheim. Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, wurde ein herrenloses Gepäckstück auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof gefunden. Die Beamten untersuchen dieses im Moment. Wie lange die Ermittlungen dauern werden, konnte die Bundespolizei noch nicht sagen.

Wir berichten weiter.

