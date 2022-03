Das Postamt des Osterhasen im niedersächsischen Ostereistedt hat wieder geöffnet. Bis zum 15. April beantworten der Osterhase und sein Team Briefe aus aller Welt, wie die Deutsche Post am Freitag in Hamburg mitteilte. Viele Schreiberinnen und Schreiber hätten sich im vergangenen Jahr das Ende der Corona-Pandemie gewünscht. Diesmal rechne das Team mit vielen Briefen rund um den Krieg in der Ukraine.

Die Brief-Aktion feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen; die ersten Zuschriften erreichten den Osterhasen 1982. Deswegen wird Ostereistedt gern als „ältestes Osterpostamt Deutschlands“ bezeichnet. „Der Wert des Briefeschreibens hat für Kinder vor allem in schwierigen Zeiten eine besondere Bedeutung“, sagte die Leiterin der Osterpostfiliale, Doris Kröger. „Mit unseren Antwortschreiben möchten wir ihnen eine kleine Freude machen.“ Im vergangenen Jahr gingen unter der Adresse Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt, rund 100.000 Briefe ein.