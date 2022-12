Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist in Los Angeles wegen einer Vergewaltigung und zwei Fällen von sexueller Nötigung verurteilt worden. Nach zweiwöchigen Beratungen befand ihn eine Jury am Montag in drei Anklagepunkten bezüglich einer Frau schuldig. Für unschuldig erklärten die Geschworenen den einst mächtigsten Mann Hollywoods in Bezug auf die Anschuldigungen einer zweiten Frau, in den anderen Anklagepunkten kam die Jury zu keinem Urteil.