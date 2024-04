In Weilerbach verlegen zwei Konkurrenten Glasfaserleitungen: Deutsche Glasfaser und Mawacon. Bautrupps der Firmen sind aneinandergeraten. Nach einem klärenden Gespräch soll es nun entspannter weitergehen in Richtung schnelles Internet. Zum Ausmaß der Auseinandersetzungen will der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, Ralf Schwarm, keine Angaben machen. Er meint, es sei klar, dass in der Konkurrenz um den Ausbau der Glasfaser-Inftrastruktur mit harten Bandagen gekämpft werde. Ein Sprecher des Telekommunikationsunternehmens Mawacon aus Eisenberg sprach gegenüber der RHEINPFALZ von verbalen Ausfällen. Es ist wohl zu einem Stopp der Arbeiten gekommen. Denn der Pressesprecher der Deutschen Glasfaser teilte am Dienstag nach der Aussprache mit, dass der Ausbau nun fortgesetzt werde.

