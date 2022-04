Hart, aber herzlich. So ist Anneliese Hellberg zu ihren Schützlingen. 30 Jahre war sie die gute Seele des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern. Am Donnerstag geht die Kantinenchefin in Rente. Für Tausende Schüler war sie so viel mehr als nur die Frau, die sie mit Schnitzelweck versorgte. Mehr über die Küchenfee mit der „großen Gosche“ erfahren Sie im ausführlichen Artikel.