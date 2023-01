Die Mannheimer Eishockey-Legende Harold Kreis wird wie erwartet neuer Bundestrainer. Der 64-jährige Deutsch-Kanadier wurde am frühen Montagmittag in München vorgestellt. Sein Assistenzcoach ist der ehemalige Profi Alexander Sulzer (38). Kreis beerbt Toni Söderholm, der den Deutschen Eishockey-Bund im November 2022 in Richtung Schweiz (SC Bern) verließ.

Der 180-malige Nationalspieler Kreis, der seine gesamte aktive Karriere in Deutschland beim Mannheimer ERC beziehungsweise den Adlern Mannheim verbrachte, trainiert derzeit noch die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey-Liga. „Sicher eine besondere Situation, dass ich das Amt erst übernehmen kann, wenn Schwenningen das letzte Saisonspiel bestritten hat“, bekannte Kreis. Sein Team hat gute Chancen, die Play-offs zu erreichen. Die kommende Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland beginnt am 12. Mai. Als Bundestrainer erhält Kreis einen Dreijahresvertrag.