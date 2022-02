Bei Harley-Davidson Rhein-Neckar in Ludwigshafen-Ruchheim, der offizielle Name lautet Rhein-Neckar Motorcycles GmbH, sind aktuell rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Jobkategorien angestellt. Geschäftsführer Pascal Vergnaud sucht dringend Verstärkung. Zwar ist der Umsatz 2021 pandemiebedingt zurückgegangen, aber das Servicegeschäft ist ebenfalls ein wichtiges Standbein. Den ausführlichen Beitrag lesen Sie hier