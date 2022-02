Das Fritz-Walter-Stadion ist mit 10.000 zugelassenen Zuschauern pandemiebedingt ausverkauft, obwohl zu normalen Zeiten ein Vielfaches an Besuchern möglich gewesen wäre. Mehr Spitzenspiel geht nicht: Wenn der zweitplatzierte 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) Tabellenführer 1. FC Magdeburg zum Topduell der Dritten Fußball-Liga empfängt, dann liegt Spannung in der Luft. Und das obwohl der FCM (57 Zähler aus 25 Auftritten) zwölf Punkte vor dem FCK liegt, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, die Partie bei 1860 München noch nachholen muss.

„Wir freuen uns, dass wieder 10.000 Zuschauer dabei sein können“, sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen, „aber das Spiel hätte noch viel mehr Zuschauer verdient.“ Zweiter gegen Erster, beste Defensive gegen beste Offensive, seit zehn Partien ungeschlagen, seit elf Spielen ohne Niederlage – ein echtes Gipfeltreffen auf dem Betzenberg.

Raab, Kraus und Götze sind wieder zurück

Der FCK kann im Topduell wieder auf die zuletzt erkrankt fehlenden Matheo Raab im Tor und Kevin Kraus in der Innenverteidigung zurückgreifen. Auch Felix Götze trainiert nach seinem Muskelfaserriss in der Leistengegend, der ihn in den vergangenen beiden Spielen pausieren ließ, seit Dienstag wieder mit der Mannschaft. Auch er ist wieder eine Option für FCK-Trainer Marco Antwerpen. Dagegen ist es fraglich, ob Verteidiger Alexander Winkler und Angreifer Daniel Hanslik gegen den Tabellenführer mitwirken können. Beide Stammkräfte der Roten Teufel sind krank.

„Magdeburg agiert offensiv, will das Spiel bestimmen, sucht das Eins-gegen-eins“, sagt der FCK-Trainer, „wir setzen unsere eigene Spielweise dagegen, kommen aus einer stabilen Defensive heraus.“