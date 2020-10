[Aktualisiert 18.42 Uhr] Triple-Gewinner Hansi Flick ist von der Europäischen Fußball-Union als Trainer des Jahres geehrt worden. Der 55-Jährige setzte sich bei der Wahl, bei der 80 Trainer und 55 Journalisten stimmberechtigt waren, gegen Julian Nagelsmann (33) von RB Leipzig und Jürgen Klopp (53) vom FC Liverpool durch. Die UEFA verkündete das Wahlergebnis am Donnerstag in Genf direkt nach der Champions League-Auslosung. Flick, gebürtig aus Heidelberg, hatte mit den Bayern in der vergangenen Saison überlegen die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Zuletzt folgten die Triumphe im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla und im deutschen Supercup am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund.

Flicks Stürmerstar Robert Lewandowski von Triple-Gewinner FC Bayern München ist auf derselben Veranstaltung zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der Torschützenkönig gewann die Wahl der Europäischen Fußball-Union vor seinem Teamkollegen Manuel Neuer und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City. Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán von Champions-League-Sieger Olympique Lyon ist zur besten Mittelfeldspielerin der vergangenen Saison gewählt worden. „Ich bin sehr, sehr glücklich über diese Trophäe“, sagte die 28-Jährige am Donnerstag nach ihrer Auszeichnung durch die Europäische Fußball-Union. Bei der Wahl von Europas Fußballerin des Jahres war keine deutsche Spielerin nominiert. Geehrt wurde die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder, die im Sommer nach dem nationalen Double-Gewinn mit den Wölfinnen zum FC Chelsea gewechselt war und ebenso als beste Stürmerin ausgezeichnet wurde.