Rigo Müller, Gesellschafter der C-house Marketing GmbH in Bad Dürkheim, hat die Mehrheit seines Unternehmens an eine Hamburger Investoren-Gruppe verkauft. Der Standort in Bad Dürkheim soll weiter ausgebaut werden. C-house betreut unter anderem namhafte Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie Iglo, Beiersdorf oder Nestlé und bietet diesen Dienstleistungen rund um Verkauf und Vertrieb in jährlich mehr als 10.000 Verbrauchermärkten an. Dazu zählt das Verteilen von Produktmustern und Kostproben an Verbraucher in den Märkten ebenso wie die Unterstützung von Herstellern und Handel bei der Platzierung und Präsentation der Produkte. Die Firma mit rund 15 Millionen Euro Jahresumsatz soll in der Kurstadt wachsen. Auch sollen unter den neuen Mehrheitseigentümern, der Investorengruppe GFEP Family Equity, weitere Agenturen hinzu kommen. C-house hat aktuell 105 Mitarbeiter, davon 45 in der Kurstadt.

