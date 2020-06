Der Arbeiter, der Anfang vergangener Woche auf einem Baustellengelände in der Hans-Geiger-Straße tot aufgefunden worden war, starb an Herzversagen. Das hat die von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern angeordnete Obduktion des 54-jährigen Verstorbenen ergeben. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, war der Mann am 8. Juni leblos auf einem Hallendach gefunden worden (wir berichteten). Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Der 54-Jährige konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Wehrleute bargen ihn vom Dach. Die Obduktion ergab laut Staatsanwaltschaft, dass der Mann an einem Herzversagen infolge eines Infarkts und einer Herzmuskelerkrankung verstarb. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden seien nicht festgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft stellte das Todesermittlungsverfahren daher ein.