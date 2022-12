In Hannover ist Jägern nur 1,5 Kilometer neben dem Rathaus eine ungewöhnliche Entdeckung gelungen: eine Europäische Wildkatze, die mitten in einer Großstadt wildert. Auch in der Pfalz gibt es immer wieder Sichtungen der Tiere. Gerade die Katzenjungen werden oft sogar mit normalen Hauskatzen verwechselt. Dabei ist die Wildkatze massiger und kraftvoller als die Hauskatze und sie hat in Relation zum Körper längere Beine. Ausgewachsene Männchen erreichen eine Länge von bis zu 65 Zentimetern. Typisch für die Wildkatzen ist übrigens ein durchgehender schwarzer Strich auf dem Rücken.