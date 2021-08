Wegen des Aufbaus der Kino-Zeltstadt im Stadtpark auf der Parkinsel wird ab Freitag die Hannelore-Kohl-Promenade im Bereich des Festivalgeländes aus Sicherheitsgründen für Spaziergänger gesperrt. Wie die Filmfestival GmbH weiter mitteilt, erfolge die Sperrung der Promenade in Absprache mit der Stadt auf einer Länge von rund 250 Metern. Grund dafür sei die Anlieferung von Material per Lastwagen, das in die Zelte transportiert werden muss. Ebenso würden Stromkabel verlegt und Zeltböden geöffnet. Mit der Absperrung wolle man verhindern, dass Spaziergänger gefährdet werden könnten. Fußgänger sollen die Umgehung über den asphaltierten Weg zwischen Hannelore-Kohl-Promenade und Parkstraße nutzen. Dieser werde von der Filmfestival GmbH beleuchtet, heißt es weiter in einer Mitteilung. Laut Anwohnern war die Promenade bereits am Mittwochmorgen nicht mehr begehbar.

Während des Festivals wird außerdem die gesamte Parkinsel für den Durchgangsverkehr gesperrt.