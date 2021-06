„So sieht eine Olympiaqualifikation aus“ schrieb Hanna Klein in ihrem Instagram-Post unter das Siegerbild von Nizza – angestrengtes Gesicht, die Arme in die Höhe gerissen. Nach ihrer Bestzeit über 5000 Meter (15:01 Minuten) schaffte sie am Samstagabend auch eine persönliche Bestzeit über 1500 Meter: 4:02,58 Minuten. Auch das war die Olympianorm für die 28-Jährige aus Edenkoben, die bei Trainerin Isabelle Baumann in Tübingen riesige Fortschritte machte. Das Tempo für Klein machte in Nizza Baumanns Tochter Jackie, erneut lief die Pfälzerin eine starke letzte Runde im Alleingang. „Ich schätze mich momentan, was taktische Rennen angeht, auf den 1500 Metern stärker ein“, sagte Klein nach ihrem DM-Sieg in Braunschweig. Nun hat sie ihr Ziel erreicht, sie hat in Tokio zwei Optionen.