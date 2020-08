In ihrem dritten Saisonrennen holte sich nach zwei Hallentiteln in Leipzig Hanna Klein den dritten Titel in diesem Jahr. Und den ersten Freilufttitel über 1500 Meter. „Darauf habe ich schon länger gewartet“, sagte die 27 Jahre alte Edenkobenerin. Ihre Strategie in einem überraschend schnellen Rennen: So plötzlich, so hart wie möglich antreten, um wegzukommen und durchzuhalten. Sie siegte in 4:13,71 Minuten mit zwei Sekunden Vorsprung vor Vera Coutellier (Köln) und Caterina Granz (Berlin). „Ich bin froh über diese Wettkämpfe, ich brauche die Routine“, sagte der Schützling von Isabel Baumann in Tübingen. Die Psychologiestudentin will noch unter 4:08 Minuten in diesem Jahr rennen. Davor hatten Samantha Borutta (TSG Mutterstadt) im Hammerwerfen und Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) eine Silber- und eine Bronzemedaille zweimal Edelmetall für den Leichtathletikverband Pfalz geholt. „Mit der Weite von 66,20 Meter bin ich nicht so zufrieden, aber mit der Platzierung schon. Letztes Jahr war ich Dritter, jetzt Zweiter, so kann es weitergehen“, sagte die 20-jährige Borutta, die von ihrer Mutter Anette betreut wurde: „Samy hat sich wacker geschlagen. Sie hat ihre Sache sehr gut gemacht, aber Carolin war nicht zu schlagen.“ Nach seinen 5,50 Metern sagte Holzdeppe: „Mein Ziel war die Titelverteidigung. Das klappte nicht, aber heute hatte ich das erste Mal ein gutes Wettkampfgefühl, aber ich musste mich in ihn reinkämpfen.“