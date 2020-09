Im Rahmen von Baumschneidearbeiten entlang von Stromleitungen hat ein 36-Jähriger in einem Feldgebiet bei Neuburgweier am Donnerstag eine Hanfanpflanzung entdeckt. Laut Polizeibericht hatten dort bislang unbekannte Personen mittels Maschendrahtzaun eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern umzäunt und darin zehn Hanfpflanzen angepflanzt. Auch Gartenutensilien, welche offenbar zur Pflege der Pflanzen dienten, wurden in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.