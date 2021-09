Autofahrer in Landau können ihre Parkgebühren seit April 2019 mit dem Handy bezahlen. Über die App Parkster können Autofahrer dabei ihren digitalen Parkschein jetzt ohne Zusatzgebühren lösen. Bisher kostete der Parkvorgang zwischen zehn und 45 Cent zusätzlich, wenn per Handy bezahlt wurde, teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit. Nun sind sowohl der Download als auch die private Nutzung des Basisdienstes der Parkster-App für Autofahrer kostenlos. Sie bezahlen immer das Gleiche wie am Parkautomaten.

Beim Handy-Parken kann die Parkzeit bequem von unterwegs aus verlängert werden. Umgekehrt sparen Autofahrer unnötige Parkgebühren, indem sie den Parkvorgang vorzeitig beenden, sobald sie zurück an ihrem Fahrzeug sind.

Die App kann auf vielen Parkplätzen in ganz Deutschland genutzt werden. Autofahrer finden eine Übersicht aller Parkplätze in der App. Die kommunale Verkehrsüberwachung sieht auf ihren Kontrollgeräten, ob ein Ticket gelöst wurde. Weitere Informationen unter https://www.parkster.de/.