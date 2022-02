Weil er sein Mobiltelefon am Unfallort verloren hatte, kam die Polizei in Bad Bergzabern einem Unfallflüchtigen auf die Spur. Wie sich herausstellte, gehörte das Gerät nämlich einem 48-jährigen Radfahrer, der am Montagvormittag mit seinem Gefährt gegen ein geparktes Auto gefahren war. Er hatte dadurch einen Schaden in Höhe von 800 Euro verursacht. Statt sich darum zu kümmern, machte sich der Mann aus dem Staub. Weil sein Mobiltelefon ohne Sicherheitscode oder Ähnliches entsperrt werden konnte, ermittelte die Polizei den Unfallverursacher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.