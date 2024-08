Für einen 31 Jahre alten Mann endete ein Besuch am Badestrand des Gänsedrecksees bei Speyer am Donnerstag im Polizeigewahrsam. Die Polizei berichtet, dass der Mann das Handy eines anderen Badegasts gestohlen habe, wärend dieser im Wasser gewesen sei. Dabei sei er allerdings beobachtet und der Bestohlene informiert worden; dieser habe sein Mobiltelefon kurzerhand zurückgeholt, während wiederum der Dieb im Wasser gewesen sei. Die herbeigerufene Polizei habe den 31-Jährigen kontrolliert und ihm einen Platzverweis erteilt, dem der Betrunkene allerdings nicht nachgekommen sei, zudem habe er sich aggressiv verhalten. Er sei deshalb in Gewahrsam genommen worden. Außerdem laufe gegen ihn nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.