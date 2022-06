Trotz Miroslav Klose – keine Luftschlösser in Vorarlberg

Also das war mal eine Überraschung am Freitagnachmittag: Miroslav Klose wird Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Am Montag erklärte der 44-Jährige erklärte was er dort vorhat. Zum Artikel

Waldbrand in der Südwestpfalz

Das hätte auch anders ausgehen können. Als am Sonntagnachmittag die Rauchwolke über dem Maimont bei Petersbächel zu sehen war, wurde bald klar, dass es nicht nur ein kleiner Waldbrand war. Zum Artikel

75 Durchsuchungen wegen Hass im Internet

Einen Tag vor Beginn des Polizistenmord-Prozesses in Kaiserslautern sind Ermittlungsbehörden bundesweit gegen Online-Hetze vorgegangen. Die Polizei beschlagnahmt dabei nicht nur Datenträger. Zum Artikel

„Ich muss raus aus dieser Kirche“

Andreas Sturm, ehemalige Stellvertreter des Bischofs, spricht in seinem Buch Klartext. Es gewährt Einblicke in das Seelenleben eines des bis dahin ranghöchsten Mitglieds des Bistums – und in die Kirche. Zum Podcast

Handy-​Blitzer könnten auch in die Pfalz kommen

In Trier wird bundesweit erstmals ein solches System getestet, um besser erfassen zu können, wenn Menschen während der Fahrt verbotenerweise mit elektronischen Geräten hantieren. Ziel ist es, das System flächendeckend im Land einzuführen. Zum Artikel

Der Wagen von Lady Dianas Leibwächter

Dass Prinzessin Dianas Leibwächter dieses Auto gefahren hat, fand ein ehemalige Englischlehrer aus der Pfalz erst nach dem Kauf seines Triumph Stag heraus. Gekauft hat er ihn, weil ihn englische Autos faszinieren – und fordern: Eine kleine Spritztour rund um Schifferstadt, im Rhein-Pfalz-Kreis. Zum Artikel

Der Rückgriff auf den Klimakiller

Weil Russland seine Gaslieferungen stark reduziert hat, setzt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf einen Energieträger, der seine Zukunft eigentlich längst hinter sich hat: Kohle. Was soll das? Zum Artikel

Herrchen dement: Wohin mit dem Hund?

Es ist eine tragische Geschichte: Wegen seiner Demenz kann ein Dürkheimer sich nicht mehr um seinen Hund kümmern. Doch wer kommt für die Unterbringung auf? Zum Artikel

Blutkrebs: Luan braucht dringend eine Stammzellspende

Im Februar hat die Speyerer Familie Etemi eine Nachricht erhalten, die alles verändert hat: Sohn Luan hat Blutkrebs. Familie und Freunde setzen alle Hebel in Bewegung und haben eine Typisierungsaktion auf die Beine gestellt. Zum Artikel