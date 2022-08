Ein Radfahrer hat mit seinem E-Bike am Montagmorgen einen Lastwagen gerammt. Wie die Polizei berichtet, war er am frühen Morgen auf der ehemaligen Landstraße von Eichelscheiderhof in Richtung Vogelbach unterwegs. Kurz vor der L395 krachte er in einen dort geparkten Lastwagen. Wie sich herausstellte, hatte er während seiner Fahrt sein Handy genutzt. Der junge Mann aus dem Kreis Kusel musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Gefährt hat wohl nur noch Schrottwert.