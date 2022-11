Die Polizei hat am Dienstagmorgen die Räume der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) in Saarbrücken durchsucht. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Seit etwa 9.30 Uhr sollen demnach Beamte mit der Durchsuchung in der Hohenzollernstraße beschäftigt sein. Warum die Untersuchung läuft, ist bislang nicht bekannt. Im Raum stehen aber Vorwürfe der schweren Untreue zum Nachteil der Kammer.