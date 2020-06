Sie sollen ihr Opfer in ein Waldstück gelockt, gefesselt, getreten und dann erpresst haben: Die Strafverfolger in Kaiserslautern beschuldigen vier Männer aus der Stadt und der benachbarten Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach des erpresserischen Menschenraubs. Das hat die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Den Ermittlungen zufolge haben die 21 bis 42 Jahre alten Verdächtigen am 1. April einen Handwerker aus der Region entführt, dann seine Angehörigen angerufen und sich mehr als 10.000 Euro für die Freilassung des 43-Jährigen geben lassen. Außerdem sollen sie dem Mann eine wertvolle Uhr abgenommen haben.