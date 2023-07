Zwei Männer haben sich am Samstagabend beim Besuch in einem Weingut in Bad Dürkheim eine handgreifliche Auseinandersetzung geliefert. Das berichtet die Polizei. Gegen 21.30 Uhr seien die Beamten gerufen worden; als sie zu dem Weingut kamen, floh ein 21 Jahre alter Mann, der kurz darauf aber gestellt werden konnte, so die Polizei. Der Vorderpfälzer soll sich den Ermittlungen zufolge mit einem 32 Jahre alten Mannheimer zuerst mit Worten und dann mit Taten gestritten haben; dabei sei ein Hemd zerstört worden, schreibt die Polizei. Gegen den 21-Jährigen werde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt. Warum die beiden Männer sich stritten, sei unklar.

Falls es Zeugen der Auseinandersetzung gegeben hat, bittet die Polizei diese, sich unter Telefon 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.