Aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit auf dem Altriper Rheindamm. Laut Polizei ist dort am 1. Mai gegen 11 Uhr eine 67 Jahre alte Frau während eines Spaziergangs mehrfach von einem nicht angeleinten Hund angesprungen. Als die Frau den vermeintlichen Hundebesitzer bat, den Hund anzuleinen, wurde dieser unvermittelt verbal aggressiv und gestikulierte wild vor der Frau herum. Daraufhin stellte sich der 67-jährige Ehemann zwischen seine Frau und den Hundehalter, um seine Frau zu schützen. Er erhielt von dem Mann einen Schlag mit der Faust, die mit der Hundeleine umwickelt war, ins Gesicht. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 67-Jährige neben der Verletzung im Gesicht noch eine Verletzung an der linken Hand zu. Der Hundehalter leinte danach seinen Hund an und lief eilig davon. Der Verletzte wurde in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Der Hundehalter, der in Begleitung eines etwa acht Jahre alten, blonden Mädchens war, ist etwa 60 Jahre alt, rund 170 cm groß und hat eine Glatze. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Emblem auf dem Rücken und einer dunklen Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.