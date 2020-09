Bei einem Ehepaar aus dem Bereich Edenkoben ist am Donnerstag das Harmonieschiff gesunken, beschreibt die Polizei eine handfeste Auseinandersetzung mit poetischen Worten. Demnach hatte das Paar am Nachmittag heftig dem Alkohol gefrönt, als gegen 19 Uhr der Gatte völlig enthemmt mit 4,48 Promille seiner Frau, die nicht weniger als 3,46 Promille Atemalkohol intus hatte, mit der Faust auf das linke Auge schlug. Die Polizei kam zum Ort der Auseinandersetzung und musste den Streit schlichten. Der Mann wurde zur Ausnüchterung mit auf die Polizeidienststelle in Edenkoben genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.