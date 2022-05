Der Handelskonzern Globus will sich seine Elektrofachmärkte in Russland nicht schließen. „Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass bald wieder Frieden einkehrt. Aber wir wollen nicht mit politischen Statements operieren, nicht in die eine, nicht in die andere Richtung“, sagt der Seniorchef des Unternehmens, Thomas Bruch, dem „Manager Magazin“. Das Unternehmen betreibt 19 Märkte in Russland.

Zu dem Familienunternehmen im saarländischen St. Wendel gehören SB- und Real-Märkte, Baumärkte, Tankstellen und Elektrofachmärkte. Das Unternehmen leitet Bruchs Sohn Matthias. Der Mittelständler verzeichnet jährlich acht Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt 47.000 Mitarbeiter. Auch der Handelskonzern Metro hat seine Geschäfte in Russland weiterhin geöffnet.