Rheinland-Pfalz will lockern. Wie die neuen Corona-Regeln im Frühjahr aussehen sollen, darüber haben am Mittwoch in Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Familienministerin Katharina Binz (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sowie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) informiert.