Der Pfälzer Handball-Verband setzt zunächst alle Spiele am kommenden Wochenende ab und entscheidet in der kommenden Woche über eine längere Unterbrechung der Spielrunde 2021/22. Das betrifft alle Meisterschaftsspiele in allen Altersklassen und Ligen des PfHV. Das Präsidium folgt dabei dem aktuellen Votum seiner Vereine. Das Wochenende soll genutzt werden, um die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz zu prüfen.

Unterbrechung wegen 2G+-Regel

Wegen der Einführung der verschärften 2G+Regel zieht auch der Basketballverband Pfalz (BVP) die Notbremse und unterbricht mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb in allen pfälzischen Meisterschaftsklassen. Nach der neuen Regel müssen sich auch die geimpften und genesenen Personen beim Sport im Innenbereich vor jedem Training oder Spiel testen. Die Unterbrechung gelte, solange die 2G+-Regel angewendet wird. Im Falle einer Änderung auf 2G werden die Partien laut terminierter Ansetzung normal ausgetragen, so der Verband. Geprüft werde dann, ob die ausgefallenen Spiele im April, Mai oder Juni nachholt werden können.