Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei Ersatzgegner gefunden. Einen Tag nach der coronabedingten Absage von Serbien trifft die Auswahl am Freitag in Mannheim auf die Schweiz (16 Uhr/ARD) und am Sonntag in Wetzlar auf Olympiasieger Frankreich (19.05 Uhr/Sport 1). Die Schweizer wollten ursprünglich ein Turnier mit Montenegro, der Ukraine und Portugal in Winterthur spielen. Dieses ist jedoch wegen Corona abgesagt worden. Die Franzosen hatten zunächst zwei Länderspiele gegen Afrikameister Ägypten vereinbart. Auch die fallen aus.