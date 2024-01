Der Deutsche Handballbund bedauert das kurze, aber gellende Pfeifkonzert gegen Bundeskanzler Olaf Scholz beim EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien am Sonntag. „Generell ist es für uns überhaupt nicht schön, wenn unsere Gäste ausgepfiffen werden. Die letzten Wochen haben aber gezeigt, dass es eine Grundstimmung in Deutschland zu vernehmen gibt, die diese Pfiffe leider nicht unwahrscheinlich gemacht haben“, sagte Sportvorstand Axel Kromer am Montag und ergänzte: „Ich war froh, dass wir dann relativ schnell ein Tor erzielt haben, um den Fokus aufs Sportliche lenken zu können.“ Scholz gehörte beim 34:25 am Sonntagabend zu den Ehrengästen in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Als der SPD-Politiker in der ersten Halbzeit vom Stadionsprecher offiziell begrüßt wurde, reagierten die Zuschauer mit einem lauten, rund zehn Sekunden dauernden Pfeifkonzert. „Tut mir leid für Herrn Scholz, dass er ausgepfiffen worden ist. Aber ich glaube, er hat trotzdem ein tolles Spiel erlebt und sich als wahrer Fan des deutschen Handballs präsentiert“, sagte Kromer weiter.