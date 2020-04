Die Spielzeiten in der 1. und 2. Handball-Bundesliga sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen. Zum deutschen Meister wurde der THW Kiel erklärt. Einen sportlichen Absteiger gibt es nicht. Die Eulen Ludwigshafen spielen damit auch weiterhin in der höchsten Liga. Die Rhein-Neckar Löwen sind als Tabellenfünfter in der Euro-League startberechtigt.