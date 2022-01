Die EM-Vorbereitungsspiele gegen Serbien am Freitag in Mannheim und am Sonntag in Wetzlar fallen aus. Die Serben teilten mit, dass es in ihrem Team Corona-Fälle gab und sie nicht anreisen können. Der Deutsche Handballbund sucht fieberhaft nach einem Ersatzgegner. Man ist zuversichtlich, dass das hinhaut.