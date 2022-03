„Unbedingt die Hamsterkäufe stoppen“

Ist der Krieg in der Ukraine für die leeren Stellen in den Regalen verantwortlich? Nein, das kann er nicht sein, sagt der Handelsverband – jedenfalls nicht direkt. Zum Artikel

Salatöl statt Diesel im Tank?

Seit Tagen sind günstige Sonnenblumen- und Rapsöle in Supermärkten ausverkauft. Ein skurriler Grund könnte die Verwendung von Speiseöl als Kraftstoff sein. Was hat es mit dem günstigen Dieselersatz auf sich? Zum Artikel

Oskar Lafontaine: Abgang mit Paukenschlag

Wenn Oskar Lafontaine geht, muss es scheppern. Das war 1999 so, das war 2005 so. Und jetzt wieder. Nun will er mit seiner Frau Sahra Wagenknecht aufs Rad steigen. Zum Artikel

Amoklauf aus Rache?

Die Ermittlungsbehörden sind überzeugt: Der 18-Jährige, der Ende Januar in einem Hörsaal der Heidelberger Universität eine 23-jährige Pfälzerin erschossen hat, handelte allein – und war psychisch krank. Ermittelt wird weiter. Zum Artikel

Staat haftet nicht für Einbußen eines Gastwirts

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Hoteliers und Gastwirte haben keinen Anspruch auf staatlichen Schadenersatz, wenn sie aufgrund der Corona-Verordnung ihren Betrieb schließen mussten. Zum Artikel

Gasleitung beschädigt: Landstuhler Innenstadt geräumt

Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstag in der Landstuhler Innenstadt eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr bat zeitweise darum, die Innenstadt zu meiden. Zum Artikel

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: droht Personalnotstand?

Seit dieser Woche müssen Beschäftigte in rheinland-pfälzischen Gesundheitseinrichtungen eine Impfung vorweisen. Sonst dürfen sie nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. Die Realität sieht bisher anders aus. Zum Artikel

Überfall auf VR-Bank in Böhl-Iggelheim

Ein Unbekannter hat die Filiale der Vereinigten VR Bank in Böhl-Iggelheim überfallen. Eine Bankangestellte wurde leicht verletzt – und der Täter ist auf der Flucht. Zum Artikel

Flutnacht: Die Fehler in Spiegels Haus

Im rheinland-pfälzischen Umweltministerium gibt es am 14. Juli 2021 richtige Erkenntnisse über die drohende Katastrophe an der Ahr, aber falsche Einschätzungen. Die Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit wird vernachlässigt – und später wird ein Fehler vertuscht. Zum Artikel

„Eine Stunde Zeit, um alles zu richten“: Familie nimmt fünf Ukraine-Flüchtlinge auf

Es geschah nicht nur sinnbildlich, sondern ganz wörtlich über Nacht: Von einem Tag auf den anderen hatte Familie Höh aus Kirchheimbolanden fünf ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Zum Artikel