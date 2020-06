Samantha Borutta ist aktuell die Nummer eins bei den U23 in Europa. Die Hammerwerferin der TSG Mutterstadt setzte sich an die Spitze der europäischen Bestenliste nach ihrem grandiosen Auftritt in Berlin am Wochenende. Beim sechsten Hammerwurfmeeting des 1. VfL Fortuna Marzahn – der erste Wettkampf während der Corona-Pandemie – warf die erst 19 Jahre alte Borutta den Hammer auf 69,00 Meter. Damit verbesserte sie den bisherigen rheinland-pfälzischen Rekord (63,91 Meter) deutlich. Mit dieser top Leistung führt Samantha Borutta außerdem die europäische Bestenliste der U23 vor der Rumänin Anna Stanciu (66,42 Meter) an. Bundestrainer Helge Zöllkau war begeistert von der Leistung Boruttas. Er sagte, dass nicht einmal die ehemalige Weltrekordhalterin Betty Heidler in diesem Alter so weit warf. Samantha Borutta startet nun ein zweiwöchiges Trainingslager im Bundesleistungszentrum in Kienbaum, um sich auf die bevorstehende deutsche Meisterschaft am 8. und 9. August in Braunschweig vorzubereiten.