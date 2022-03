2032 jährt sich das Hambacher Fest zum 200. Mal. Bis dahin wollen die Stadt Neustadt und die Stiftung Hamabcher Schloss fünf Demokratiefeste feiern, das erste am 28. und 29. Mai. Die Premiere am letzten Mai-Wochenende 2022 wird nun von einer Debatte überlagert, die unmittelbar mit Demokratie zu tun hat. Die Frage ist, ob das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschnitten werden kann, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist.

Das erste Neustadter Demokratiefest soll sich in der Innenstadt, entlang des Hauptwegs hinauf zum Schloss und am Schloss selbst abspielen. Genau an jenen Orten sieht der Neustadter Unternehmer Wolfgang Kochanek auch seine Versammlung unter dem Motto „Die aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland als Wiederholung der Geschichte von 1918 und 1930“ vor. Eine Rednerliste Kochaneks sieht „Gäste vom linken bis zum wirtschaftskonservativen Spektrum“ vor, letzteres eventuell vertreten durch Max Otte, zuletzt AfD-Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl. Warum die Frage, ob und wie die von Kochanek angemeldete Veranstaltung stattfinden darf, nun vor Gericht geklärt werden soll, lesen Sie im ausführlichen Artikel.