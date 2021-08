Eine der wenigen noch erhaltenen Fahnen, die beim Hambacher Fest von 1832 hinauf zum Schloss getragen wurden, kehrt am kommenden Mittwoch wieder in den rheinland-pfälzischen Landtag zurück. Sie war Ende Januar 2016 mit Blick auf die damals im Parlamentsgebäude „Deutschhaus“ bevorstehenden Sanierungsarbeiten eingeholt worden.

Fahne wurde sorgfältig restauriert

Die Zeit wurde nach Angaben der Landtagsverwaltung für eine sorgfältige Restaurierung des 189 Jahre alten Tuches genutzt. Am Mittwoch soll die Fahne in einer speziell gefertigten Vitrine im Herzen des sanierten Plenarsaals ihren dauerhaften Platz finden. Damit wird dieses Symbol der demokratischen Tradition in Deutschland rechtzeitig vor der ersten Plenarsitzung des Landtags im sanierten Deutschhaus wieder sichtbar sein.