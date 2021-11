Rund 50 Mal musste die Polizei in der Halloween-Nacht im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim, zu dem auch Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, ausrücken. Damit könne eine „positive Bilanz“ gezogen werden, teilte die Polizei mit. Die Nacht von Sonntag auf Montag habe „vergleichsweise keine Auffälligkeiten gegenüber einer normalen Wochenendnacht“ gezeigt. Neben zahlreichen Ruhestörungen kam es in Einzelfällen auch zu Streitigkeiten und Körperverletzungen sowie zu, so die Polizei, halloweentypischen „Streichen“ wie Eierwürfen gegen Hausfassaden. In der Heidelberger Weststadt verursachten etwa 100 Personen Lärm mit ihren Motorrädern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes – offenbar mit dem Plan eines sogenannten „Halloween-Ride-Out“. Ein Teil der Biker entfernte sich, als mehrere Polizeistreifen eintrafen, die übrigen entfernten sich nach einem Platzverweis für das Heidelberger Stadtgebiet.