Das Hallenbad im Dahner Badeparadies nimmt am Freitag um 12.30 Uhr seinen Betrieb unter coronabedingten Hygieneregeln wieder auf. Das Bad wird täglich bis 20 Uhr geöffnet sein, der letzte Einlass erfolgt um 18.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Kontaktdaten werden jedoch vor Ort erfasst. Badegäste können sich zuvor anhand einer „Besucher-Ampel“ im Internet über die Belegung des Bades informieren. Die Lockerungen in der aktuellen Corona-Bekämpfungsordnung hätten die Öffnung des Hallenbades ermöglicht, sagte Verbandsbürgermeister Michael Zwick am Dienstag bei der Vorstellung des Hygienekonzeptes, das mit dem Gesundheitsamt abgestimmt wurde. So sind mit der aktuellen Verordnung mehr Besucher im Bad zulässig als zuvor. Die Sauna ist bereits seit Juni wieder in Betrieb.