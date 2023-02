Hanna Klein, die 29 Jahre alte Mittelstrecklerin aus Edenkoben, die in diesem Jahr schon so glänzende Zeiten lief, musste nach einem harten Zweikampf bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund ihren Titel vom Vorjahr an eine Europameisterin weitergeben: Nach 8:34,89 Minuten feierte Konstanze Klosterhalfen einen Start-Ziel-Sieg über 3000 Meter und machte sich selbst das schönste Geburtstagsgeschenk – „Koko“ wurde am Samstag 26 Jahre alt. Sie verpasste ihren eigenen deutschen Rekord nur um zwei Sekunden, Hanna Klein kam in 8:36,83 Minuten ganz nah an ihre zwei Wochen alte Bestzeit heran.

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (33), der deutsche Hallenmeister von 2017 und 2018, erreichte in der Helmut-Körnig-Halle nur eines seiner beiden Ziele – den Sprung aufs Treppchen. Zwar sprang der Weltmeister von 2013 mit 5,52 Meter eine neue Saisonbestleistung und holte damit Bronze, aber er wollte höher hinaus. Im dritten Versuch über 5,62 Meter scheiterte er nur knapp. Gemeinsam siegten Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre mit 5,72 Meter.

Die Bellheimerin im Trikot der MTG Mannheim, Yemisi Ogunleye (24), belegte beim Sieg von Geburtstagskind Sara Gambetta (30) den vierten Platz mit 17,53 Meter. Sie hatte vor vier Wochen ihre Bestleistung in Manchester auf 18,04 Meter gestellt. Der letztjährige Hallen-DM-Fünfte Moritz Heene (21, 1. FC Kaiserslautern), der als Siebtschnellster ins Finale einzog, wurde über 60 Meter Hürden Siebter in 8,15 Sekunden.